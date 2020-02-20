Шалимов: «Цель „Ахмата“ - остаться в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» рассказал про цели грозненского клуба на оставшуюся часть сезона:

Четкого понимания основного состава пока нет, а схему игры мы тренируем, по ней играем, пока менять не собираемся. Мы прикидываем в голове приблизительный состав, но у нас есть три-четыре позиции, где есть несколько претендентов. Все будут сражаться, биться за то, чтобы остаться в РПЛ . Это наша задача, а какие еще задачи ставить по такой плотной таблице?

Мы не отдаем предпочтений кубку или чемпионату. Все матчи для нас важны. Единственное, у нас в середине недели после первого матча будет игра в кубке, так что здесь будет стоять лишь вопрос восстановления.