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Шалимов: «Цель „Ахмата“ - остаться в РПЛ»

сегодня, 17:22

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал про цели грозненского клуба на оставшуюся часть сезона:

Четкого понимания основного состава пока нет, а схему игры мы тренируем, по ней играем, пока менять не собираемся. Мы прикидываем в голове приблизительный состав, но у нас есть три-четыре позиции, где есть несколько претендентов. Все будут сражаться, биться за то, чтобы остаться в РПЛ. Это наша задача, а какие еще задачи ставить по такой плотной таблице?

Мы не отдаем предпочтений кубку или чемпионату. Все матчи для нас важны. Единственное, у нас в середине недели после первого матча будет игра в кубке, так что здесь будет стоять лишь вопрос восстановления.

Ранее Шалимов поделился мнением о зимних сборах команды. 

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