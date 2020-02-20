Дмитрий Черышев: «Всё в руках „Валенсии“»

, отец полузащитника «Валенсии» , прокомментировал игру своего сына в матче против «Аталанты».

Ждали, конечно другой игры. Но результат нельзя назвать плачевным, все равно все в руках «Валенсии». Гол Дениса на поле соперника все-таки играет определенную роль. Но все прекрасно понимают, что отыграть три мяча против такой команды, как «Аталанта» — будет очень тяжело.

Порадовало, что во втором тайме «Валенсия» играла в свой футбол, в более атакующий, создавала много моментов, которые не смогла реализовать. Забей свои моменты Гедеш и Гомес, то счет бы мог быть совсем другим. Не понравилось, что было очень много погрешности в обороне, а также голы, которые забивала «Аталанта», они были очень простые.