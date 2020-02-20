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Дзагоев: «Не очень хотелось играть с „Картахеной“»

сегодня, 15:41
КартахенаЛоготип футбольный клуб Картахена0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал результат товарищеского матча с «Картахеной».

Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще два матча, в целом уже сборы подходят к концу, набираем форму. Игра показательная: хорошо двигались, оба тайма провели интенсивно. Это как раз то, что нам было нужно.

Конечно, в голове немного сидел тот момент с травмой в матче с «Картахеной» год назад, долго думали, играть мне или нет — раза три разговаривали с тренером по этому поводу. Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать. Решил, что нужно играть, набирать кондиции. Все нормально, без происшествий.

Напомним, что год назад Дзагоев получил тяжелую травму колена в контрольном матче с этим клубом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:53
ЗМСы не только играть не умеют...Но теперь и не хотят...)))
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 15:51
молодец . слушайся нашего гуру.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:51
Береги себя, Алан! Удачи ЦСКА!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
прям герой))) лавка твоя до конца сезона))
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