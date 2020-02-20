Дзагоев: «Не очень хотелось играть с „Картахеной“»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал результат товарищеского матча с «Картахеной».

Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще два матча, в целом уже сборы подходят к концу, набираем форму. Игра показательная: хорошо двигались, оба тайма провели интенсивно. Это как раз то, что нам было нужно.

Конечно, в голове немного сидел тот момент с травмой в матче с «Картахеной» год назад, долго думали, играть мне или нет — раза три разговаривали с тренером по этому поводу. Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать. Решил, что нужно играть, набирать кондиции. Все нормально, без происшествий.