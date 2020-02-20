Аршавин: «Рад, что изнутри посмотрел на работу „Зенита-2“»

Бывший полузащитник «Зенита» , который в данный момент работает в академии клуба, побывал в «Зените-2», где провел неделю и посмотрел на работу команды изнутри. После Андрей в интервью проанализировал данный опыт.

Идея появилась в конце прошлого года. Сейчас я вовлечен в молодежный футбол и Академию, нужно понимать и знать игроков. Часто спрашивают мнение о ребятах, поэтому я захотел узнать игроков поближе. Предложил Максиму Александровичу [Погорелову] отправить меня с «Зенитом-2». И я рад, что пробыл в расположении команды неделю и изнутри увидел работу команды Владислава Николаевича.

Я хочу сказать, что всем молодым игрокам нужно очень много работать. Не хочу выделять кого-то персонально, понятно, что у кого-то перспектив чуть больше, у кого-то чуть меньше. В целом мне нравится, как Влад Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки. Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить.

За советом не обращались, но так как я принимал участие в некоторых тренировках, сам подсказывал на поле. Возможно, кому-то из них это не очень нравилось, но это важно для их становления. Могу лишний раз сказать, что не всегда все зависит от технического или тактического оснащения, очень многое решает характер. Именно на этапе перехода из юношеского футбола во взрослый нужно проявлять его. Иногда люди, которым меньше дано в футбольном плане, но которые обладают сильным характером, идут намного выше и дольше остаются на высоком уровне. Ребятам нельзя это забывать. Футбол — это не только техника, обводки, это еще и характер, бойцовские качества.