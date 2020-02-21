«Локомотив» не смог заманить к себе Выдру

«Локомотив» не смог подписать нападающего «Бернли» Матея Выдру. Об этом заявил агент футболиста Ондрей Хованец.
«Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать.
«Локомотив» не смог подписать нападающего «Бернли» Матея Выдру. Об этом заявил агент футболиста Ондрей Хованец.
«Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать.
Молодец, верно подметил!!!
Молодец, верно подметил!!!
Вот только в Локо знают, что они "выдру" заманивали?
Охотники, однако!!!
Вот только в Локо знают, что они "выдру" заманивали?
Охотники, однако!!!