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«Локомотив» не смог заманить к себе Выдру

сегодня, 16:03

«Локомотив» не смог подписать нападающего «Бернли» Матея Выдру. Об этом заявил агент футболиста Ондрей Хованец.

«Локомотив» официально обратился к «Бернли» по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать.

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_Философ_
_Философ_
сегодня в 17:05
Нужно было рыбой заманивать - выдры ее любят
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:45
Не всё решают деньги.
Байкал-38
Байкал-38 ответил 12-й спартанец
сегодня в 16:32
Выдры любят чистую воду.
Поэтому Спартаком даже не рассматривался!
Молодец, верно подметил!!!
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 16:21
Выдры любят чистую воду.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:10
Железным дорогам выдра предпочтет лесные реки.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:05
Забавный заголовок!!!
Вот только в Локо знают, что они "выдру" заманивали?
Охотники, однако!!!
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 16:05
Ну просто заголовок месяца)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:04
Ждём шутки про бобров и енотов
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