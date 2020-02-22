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«Барселона» намерена подписать Бернарду Силву

сегодня, 11:08

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, сообщил журналист Дункан Каслс. По его словам, каталонцы уже пытались подписать этого игрока, но «Ман Сити» отказал им в трансфере.

Напомним, ранее «Барса» приобрела у «Леганеса» форварда Мартина Брейтуэйта.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответил Эрик Бернар
сегодня в 13:07
Какое не счастье. ...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:03
Удачи
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Тага Дага
сегодня в 13:03
Он так получил золотой мяч 2013 году....
ну у Роналду и один Модрич украл,так что квиты,а вот у гнома два левых...так что там по поводу фактов
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Тага Дага
сегодня в 13:01
Так он БернардУ.
Тага Дага
Тага Дага ответил Lucky luciano
сегодня в 12:50
Он так получил золотой мяч 2013 году....
Тага Дага
Тага Дага ответил Эрик Бернар
сегодня в 12:49
Силва который за Сити
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Тага Дага
сегодня в 12:48
Дибала даже не лучше Де Марии...я понял за кого ты теперь топишь.То что на данный момент Бернард лучший футболист сборной это факт.
какие-то каталонские у тебя факты хахах
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года.

34-летний спортсмен в финале голосования обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

Отметим, что Роналду получает эту награду уже в десятый раз
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 12:47
Лучше бы им Де Брюйне забрать и Жезуса
NOVA
NOVA
сегодня в 12:42
если мс прикроют в лч, то начнется распродажа я думаю, как было с юве один сезон!!
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Тага Дага
сегодня в 12:23
Что за Бернард?
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Тага Дага
сегодня в 12:22
Осуждаешь трансфер Брейтуэйта?
Тага Дага
Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 12:21
Ты далеко от футбола человек. ...Бернард лучший в Ман сити....и естественно в Португалии тоже.Я имею ввиду на данный момент. Откуда ты взял сюда Каталонию...опять таки тяжело объяснить человеку. ...если он очень далеко от футбола.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Lucky luciano
сегодня в 12:20
Такова природа наёмничества. Слабеющая Каталония взялась за старое. Есть ещё один лже-фан МЮ, который поливает свою команду (хотя там есть что поливать), а Роналду и, внимание, Моуриньо называет "портками" (в принципе, это оскорбление по национальному признаку). Нырялду, порток, петух - сразу выдают происхождение.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
сегодня в 12:08
Дибала даже не лучше Де Марии...я понял за кого ты теперь топишь.То что на данный момент Бернард лучший футболист сборной это факт.
Тебе всюду лучшими мерещатся каталошки или играющие под патронатом свинки Пепы игроки. Это видимо потому, что ты преданный болельщик Ювентуса. Аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага ответил Lucky luciano
сегодня в 12:00
Дибала даже не лучше Де Марии...я понял за кого ты теперь топишь.То что на данный момент Бернард лучший футболист сборной это факт.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:58
    дурман
    дурман
    сегодня в 11:53
    А почему не Гомеша ?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 11:49
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответил Тага Дага
      сегодня в 11:49
      На данный момент это лучший футболист Португалии. ...во первых дорого,во вторых нет смысла уходит из Англии, в Испанию.
      А Дибала лучший футболист Аргентины
      STVA 1
      STVA 1 ответил Леха Малышев
      сегодня в 11:24
      Он может и на другой позиции сыграть. Разноплановый игрок.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 11:22
      До лета не получится.
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 11:20
      На данный момент это лучший футболист Португалии. ...во первых дорого,во вторых нет смысла уходит из Англии, в Испанию.
      Леха Малышев
      Леха Малышев
      сегодня в 11:14
      Ну если я не ошибаюсь, то Бернарду играет на позиции Месси, кому то придётся подвинуться. Лучше в Реал😊
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 11:09
      этого товарища многие будут хотеть
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