«Барселона» намерена подписать Бернарду Силву

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, сообщил журналист Дункан Каслс. По его словам, каталонцы уже пытались подписать этого игрока, но «Ман Сити» отказал им в трансфере.
Напомним, ранее «Барса» приобрела у «Леганеса» форварда Мартина Брейтуэйта.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года.
34-летний спортсмен в финале голосования обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
Отметим, что Роналду получает эту награду уже в десятый раз
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим португальским футболистом года.
34-летний спортсмен в финале голосования обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
Отметим, что Роналду получает эту награду уже в десятый раз