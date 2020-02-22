«Барселона» намерена подписать Бернарду Силву

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сегодня, 11:08

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» , сообщил журналист Дункан Каслс. По его словам, каталонцы уже пытались подписать этого игрока, но «Ман Сити» отказал им в трансфере.

Напомним, ранее «Барса» приобрела у «Леганеса» форварда .