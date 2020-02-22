Ван Перси: «Холанд показывает удивительную статистику. Невероятный игрок»

Бывший форвард «Арсенала» и МЮ Робин Ван Перси в общении со SPORTbible высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
Да, он поразителен. Не думаю, что когда-то видел молодого игрока, показывающего такую статистику. Я не видел его выступления в «Зальцбурге», но посмотрел статистику и подумал: «Вау, окей это интересно». Сейчас в Дортмунде он бьет все рекорды и продолжает забивать. В первых трех играх он вышел дважды, сыграл всего час и забил пять голов. Это удивительная, удивительная статистика. Невероятный игрок.
Напомним, что ранее Холанда признали игроком недели в Лиге чемпионов после того, как его голы принесли «Боруссии» победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала турнира (2:1).
Пользователь Аналитик Зенита создан специально под мой основной аккаунт Так Себе Аналитик (он в бане, это запасной, и больше у меня нет). Он специально дискредитирует меня.
Он даже признался в этом уже, закинув претензию на меня (лживую, т.к. у меня нет клонов)
Пользователь Аналитик Зенита создан специально под мой основной аккаунт Так Себе Аналитик (он в бане, это запасной, и больше у меня нет). Он специально дискредитирует меня.
Он даже признался в этом уже, закинув претензию на меня (лживую, т.к. у меня нет клонов)