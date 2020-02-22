Ван Перси: «Холанд показывает удивительную статистику. Невероятный игрок»

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сегодня, 13:47

Бывший форвард «Арсенала» и МЮ в общении со SPORTbible высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» .

Да, он поразителен. Не думаю, что когда-то видел молодого игрока, показывающего такую статистику. Я не видел его выступления в «Зальцбурге», но посмотрел статистику и подумал: «Вау, окей это интересно». Сейчас в Дортмунде он бьет все рекорды и продолжает забивать. В первых трех играх он вышел дважды, сыграл всего час и забил пять голов. Это удивительная, удивительная статистика. Невероятный игрок.