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Перес: «„Барселона“ - мое прошлое, „Рома“ - настоящее»

сегодня, 13:11

Вингер «Ромы» Карлес Перес прокомментировал свой переход из «Барселоны» в римский клуб.

Мой переход трудно объяснить, я даже не знаю, что случилось. 

Мне никто ничего не объяснил. Просто тренер сказал мне, что больше не рассчитывает на меня, так как в команде есть другие игроки. И мне об этом сказали за 10 дней до закрытия трансферного окна. 

«Барселона» - мое прошлое, «Рома» - настоящее. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:09
Это нормально!!!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 13:45
купят обратно через два года за 120 лям
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:19
Тренер сказал, что не рассчитывает - этого достаточно.
Когда сам станешь тренером, будешь каждому игроку все объяснять.
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