Перес: «„Барселона“ - мое прошлое, „Рома“ - настоящее»

Вингер «Ромы» прокомментировал свой переход из «Барселоны» в римский клуб.

Мой переход трудно объяснить, я даже не знаю, что случилось.

Мне никто ничего не объяснил. Просто тренер сказал мне, что больше не рассчитывает на меня, так как в команде есть другие игроки. И мне об этом сказали за 10 дней до закрытия трансферного окна.

«Барселона» - мое прошлое, «Рома» - настоящее.