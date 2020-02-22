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Газидис: «Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день»

сегодня, 11:34

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис опроверг информацию, что в руководстве клуба существуют разногласия. 

У нас есть основополагающие значения, чтобы добиться положительных результатов. Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день. 

Мы возвращаемся в клуб вместе после каждой игры. Перед нами стоит одна цель. 

Я считаю, что решения, которые получаются в ходе дебатов, дискуссий и различных точек зрения, являются лучшими. 

Ранее Иван Газидис заявил, что итальянский клуб больше не планирует сталкиваться с проблемами финансового фэйр-плей.

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Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:36
А что толку только разговаривать?
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