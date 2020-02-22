Газидис: «Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис опроверг информацию, что в руководстве клуба существуют разногласия.

У нас есть основополагающие значения, чтобы добиться положительных результатов. Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день.

Мы возвращаемся в клуб вместе после каждой игры. Перед нами стоит одна цель.

Я считаю, что решения, которые получаются в ходе дебатов, дискуссий и различных точек зрения, являются лучшими.