Газидис: «Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис опроверг информацию, что в руководстве клуба существуют разногласия.
У нас есть основополагающие значения, чтобы добиться положительных результатов. Мы разговариваем с Бобаном и Мальдини каждый день.
Мы возвращаемся в клуб вместе после каждой игры. Перед нами стоит одна цель.
Я считаю, что решения, которые получаются в ходе дебатов, дискуссий и различных точек зрения, являются лучшими.
Ранее Иван Газидис заявил, что итальянский клуб больше не планирует сталкиваться с проблемами финансового фэйр-плей.