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Хаманн: «„Ливерпуль“ – эталон, но Вернеру больше подойдет МЮ или „Челси“»

сегодня, 12:36

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн заявил, что форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру следует перейти не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», сообщает источник со ссылкой на Sky Germany.

Если никто из троих основных форвардов «Ливерпуля» не получит травму или не уйдет, он не будет играть [регулярно], и, думаю, это не то, чего он хочет. «Ливерпуль» – эталон, но, по моему мнению, ему больше подойдет «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

Отметим, что ранее Вернер прокомментировал данные, согласно которым им интересуется «Ливерпуль».

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