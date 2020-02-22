Хаманн: «„Ливерпуль“ – эталон, но Вернеру больше подойдет МЮ или „Челси“»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» заявил, что форварду «РБ Лейпциг» следует перейти не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», сообщает источник со ссылкой на Sky Germany.

Если никто из троих основных форвардов «Ливерпуля» не получит травму или не уйдет, он не будет играть [регулярно], и, думаю, это не то, чего он хочет. «Ливерпуль» – эталон, но, по моему мнению, ему больше подойдет «Манчестер Юнайтед» или «Челси».