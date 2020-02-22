Агирре - о трансфере Брейтуэйта: «Нас просто использовали»

Главный тренер «Леганеса» прокомментировал трансфер форварда в «Барселону».

Нас просто использовали. Так ли важен для нас Брейтуэйт в борьбе за выживание в Ла Лиге? Единственное, что сейчас имеет важность — дух и эмблема «Леганеса» на футболках.

Что вы хотите от меня услышать? Хотите, чтобы я плакал? У меня есть 26 отличных футболистов, и сказать, что у нас все плохо, было бы неуважительно по отношению к ним.