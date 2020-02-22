Агирре - о трансфере Брейтуэйта: «Нас просто использовали»

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал трансфер форварда Мартина Брейтуэйта в «Барселону».
Нас просто использовали. Так ли важен для нас Брейтуэйт в борьбе за выживание в Ла Лиге? Единственное, что сейчас имеет важность — дух и эмблема «Леганеса» на футболках.
Что вы хотите от меня услышать? Хотите, чтобы я плакал? У меня есть 26 отличных футболистов, и сказать, что у нас все плохо, было бы неуважительно по отношению к ним.
Барса походу слабые команды делает еще слабей чтоб их инопланетный золотомячист до 40-ка лет еще 7 "мячей" получил....))))
Барса походу слабые команды делает еще слабей чтоб их инопланетный золотомячист до 40-ка лет еще 7 "мячей" получил....))))