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Агирре - о трансфере Брейтуэйта: «Нас просто использовали»

сегодня, 12:09

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал трансфер форварда Мартина Брейтуэйта в «Барселону».

Нас просто использовали. Так ли важен для нас Брейтуэйт в борьбе за выживание в Ла Лиге? Единственное, что сейчас имеет важность — дух и эмблема «Леганеса» на футболках.

Что вы хотите от меня услышать? Хотите, чтобы я плакал? У меня есть 26 отличных футболистов, и сказать, что у нас все плохо, было бы неуважительно по отношению к ним.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:51
А нужен он Барсе....??
Барса походу слабые команды делает еще слабей чтоб их инопланетный золотомячист до 40-ка лет еще 7 "мячей" получил....))))
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 12:21
Можно ставить хату на вылет Эйбара и Леганеса. Их тренеры не согласны с "линией партии".
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