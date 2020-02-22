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Гвардиола: «Думаю, мы хорошо готовы к матчу с „Реалом“»

вчера, 23:09

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Лестером» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Мы хорошо подготовились к игре с ними. У нас было два матча, в которых мы неплохо смотрелись. «Реал» - серьезный соперник. Мы будем наслаждаться моментом и постараемся показать свой футбол.

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Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:36
у вас выхода нет
karnager
karnager
сегодня в 00:01
Увы, но игра МС зависит от готовности Реала
Belgie2009
Belgie2009 ответил волгодон 2
вчера в 23:48
И это пишет эвребазукштарклонец ахаха
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:19
Ужасная реализация.Средняя готовность.
А у мадридского кабинета всегда есть административный-коррупционный козырь.
Будет непросто.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:17
Думаю МС психологически не готовы пройти Реал
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