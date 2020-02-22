Гвардиола: «Думаю, мы хорошо готовы к матчу с „Реалом“»

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Лестером» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Мы хорошо подготовились к игре с ними. У нас было два матча, в которых мы неплохо смотрелись. «Реал» - серьезный соперник. Мы будем наслаждаться моментом и постараемся показать свой футбол.