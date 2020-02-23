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«Сочи» стал победителем киберспортивного турнира по футболу

сегодня, 09:46

Сообщается, что «Сочи» стал обладателем трофея Cyberleague eFootball PES 2020.

Киберспортсмены из сочинского клуба победили в турнире, который проходил в рамках компьютерной игры PES 2020.

Напомним, что первым обладателем кубка РПЛ по киберфутболу стал ЦСКА.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Faustello
сегодня в 10:26
)))) зачетная шутка P.S. А Зенитовцам вообще можно шутить над Сочи? Не отлучат? )))
В "истории" с переходом Кокорина некоторых кабинетных борцов за репутацию всё равно неперешутить....))
Завсегда лучше самим первыми посмеяться...чтоб свести на нет насмешки других....
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:16
Не успели Кокорин и Рами придти...как посыпались титулы..
)))) зачетная шутка

P.S. А Зенитовцам вообще можно шутить над Сочи? Не отлучат? )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:09
Но за это очки в чемпионате РПЛ не добавляют..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:01
Не успели Кокорин и Рами придти...как посыпались титулы..
beefs
beefs
сегодня в 09:49
Молодцы...
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