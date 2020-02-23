«Сочи» стал победителем киберспортивного турнира по футболу

Сообщается, что «Сочи» стал обладателем трофея Cyberleague eFootball PES 2020.
Киберспортсмены из сочинского клуба победили в турнире, который проходил в рамках компьютерной игры PES 2020.
Напомним, что первым обладателем кубка РПЛ по киберфутболу стал ЦСКА.
Завсегда лучше самим первыми посмеяться...чтоб свести на нет насмешки других....
Завсегда лучше самим первыми посмеяться...чтоб свести на нет насмешки других....
P.S. А Зенитовцам вообще можно шутить над Сочи? Не отлучат? )))
P.S. А Зенитовцам вообще можно шутить над Сочи? Не отлучат? )))