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Мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал»

сегодня, 00:55
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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» (43) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (38) - седьмо.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Вильярреал» 3:1 (1:1)
Голы: Корреа 40, Коке 64, Жоау Фелиш 74 - Алькасер 16

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Триппьер 58), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа, Коке, Партей, Сауль, Мората (Льоренте 83), Витоло (Жоау Фелиш 57)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Морено, Тригерос, Иборра (Онтиверос 75), Касорла, Морено (Чуквуэзе 64), Алькасер, Гомес (Замбо Ангисса 84)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Пенья 25, Сауль 61, Жоау Фелиш 90

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Ранее «Севилья» обыграла «Хетафе».

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:05
С победой второй клуб Мадрида!
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