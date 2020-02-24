Мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал»

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» (43) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (38) - седьмо.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Вильярреал» 3:1 (1:1)
Голы: Корреа 40, Коке 64, Жоау Фелиш 74 - Алькасер 16
«Атлетико»: Облак, Врсалько (Триппьер 58), Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Корреа, Коке, Партей, Сауль, Мората (Льоренте 83), Витоло (Жоау Фелиш 57)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Морено, Тригерос, Иборра (Онтиверос 75), Касорла, Морено (Чуквуэзе 64), Алькасер, Гомес (Замбо Ангисса 84)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Пенья 25, Сауль 61, Жоау Фелиш 90
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
Ранее «Севилья» обыграла «Хетафе».