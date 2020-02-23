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«Севилья» одержала крупную победу над «Хетафе»

вчера, 22:23
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Севилья» обыграла «Хетафе» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (43) располагается на третьем месте, «Хетафе» (42) - четвертый.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Севилья» 0:3 (0:1)
Голы: Окампос 43, Фернандо 67, Кунде 75

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Чема, Оливера Мирамонтес, Ньом (Кенеди 71), Этебо (Арамбарри 58), Максимович, Кукурелья, Молина, Дейверсон (Анхель Родригес 46)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Севилья»: Вацлик (Буну 46), Кунде, Гудель, Диего, Навас, Хордан, Фернандо (Торрес 78), Регилон, Сусо (Гомес 72), Де Йонг, Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Кукурелья 31, Этебо 34, Регилон 35, Ньом 35, Кунде 56, Молина 59, Джене 62, Чема 86, Максимович 90+2, Навас 90+3

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.

Ранее «Атлетик» уступил «Алавесу».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Ожидали другой результат!!!
AlexNikit
AlexNikit
сегодня в 00:02
Достойный матч!!! Думал с Хетафе будет сложнее. Но дальше отступать некуда. Лопетеги итак на волоске.
beefs
beefs
вчера в 23:40
Севилья отличилась, с победой!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:10
Поставили Хетафе на место
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:04
Премые конкуренты по Лч играли ожидал больше борьбы но Хетафе че то не справился. С победой андалусийцев!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:50
Не ожидал. Молодцы.
severnyj84
severnyj84
вчера в 22:39
Севилью с победой!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 22:25
с победой.
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