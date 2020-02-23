«Севилья» одержала крупную победу над «Хетафе»

«Севилья» обыграла «Хетафе» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (43) располагается на третьем месте, «Хетафе» (42) - четвертый.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Севилья» 0:3 (0:1)
Голы: Окампос 43, Фернандо 67, Кунде 75
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Чема, Оливера Мирамонтес, Ньом (Кенеди 71), Этебо (Арамбарри 58), Максимович, Кукурелья, Молина, Дейверсон (Анхель Родригес 46)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Севилья»: Вацлик (Буну 46), Кунде, Гудель, Диего, Навас, Хордан, Фернандо (Торрес 78), Регилон, Сусо (Гомес 72), Де Йонг, Окампос
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Кукурелья 31, Этебо 34, Регилон 35, Ньом 35, Кунде 56, Молина 59, Джене 62, Чема 86, Максимович 90+2, Навас 90+3
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
Ранее «Атлетик» уступил «Алавесу».