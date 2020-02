«Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в матче 23-го тура чемпионата Турции.

После игры фанаты «желтых канареек» стали высказывать свои претензии президенту клуба Али Кочу, который не выдержал оскорблений и спровоцировал потасовку с болельщиками.

Mayhem after Fenerbahce’s defeat to Galatasaray at home.



Fener President Ali Koc dives into a post game brawl 😂 pic.twitter.com/tz7wWv3b2A