Оргкомитет: «Болельщики во время Евро-2020 будут в безопасности»

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сегодня, 14:10

В оргкомитете российской части Евро-2020 уверены, что болельщики на матчах турнира в Санкт-Петербурге будут находиться в полной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Организаторы российской части Евро-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника.