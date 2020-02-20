ГлавнаяНовости

Оргкомитет: «Болельщики во время Евро-2020 будут в безопасности»

сегодня, 14:10

В оргкомитете российской части Евро-2020 уверены, что болельщики на матчах турнира в Санкт-Петербурге будут находиться в полной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Организаторы российской части Евро-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника.

Ранее стало известно, что УЕФА получил рекордное количество заявок на волонтерство на Евро-2020.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «Аталанта» - «Валенсия» ожидается 45 тыс. болельщиков
Вчера, 14:49 Комментарии1
«Кальяри» дисквалифицировал трех фанатов за расизм на пожизненный срок
15 февраля Комментарии1
УЕФА получил более 28 млн заявок на билеты на матчи Евро-2020
14 февраля Комментарии1
Матч «Милан» – «Юве» побьёт рекорд посещаемости полуфиналов Кубка Италии
13 февраля Комментарии12
В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»
12 февраля ВидеоКомментарии26
«Наполи» остался без поддержки болельщиков на матче с «Интером»
10 февраля Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100