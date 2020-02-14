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УЕФА получил более 28 млн заявок на билеты на матчи Евро-2020

сегодня, 14:31

УЕФА сообщает о рекордном спросе болельщиков на билеты на Евро-2020.

Билетная программа грядущего чемпионата Европы побила все рекорды. УЕФА получил 28,3 миллиона запросов на билеты, что в два раза больше, чем перед Евро-2016, который прошел во Франции.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы. Санкт-Петербург примет 3 матча группового этапа и одну встречу ¼ финала. В городе на Неве пройдут матчи группового раунда Бельгия — Россия 13 июня, Финляндия — Россия — 17 июня и Финляндия — Бельгия 22 июня.

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Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 15:45
До х.., я думал хоть на финнов с бельгийцами достанется билет. Но не тут то было, даже на такой матч в Питере не получится попасть.
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