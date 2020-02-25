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«Ливерпуль» и «Вест Хэм» забили пять голов на двоих

сегодня, 00:55
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 27-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» (79) занимает 1-е место, «Вест Хэм» (24) расположился на 18-й позиции.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 3:2 (1:1)
Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен 57), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Мане (Матип 90+1)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Соучек (Форнальс 47), Снодграсс (Боуэн 84), Нобл, Андерсон (Аллер 65), Антонио
Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждения: Райс 51, Диоп 66, Нобл 80

Судья: Мосс Джонатан.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 02:05
Через 4 тура чемпионство?))) И пятый матч с МС уже в ранге чемпиона-товарищеский?))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 02:02
Характер у команды есть вытаскивать сложные матчи,покажем яйца матрасникам.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:58
А могли проиграть,после выходных форму не набрали игроки,теперь понял насколько Хендо важный игрок основы.когда Вхю вышел вперед Кэп хотел на поле выскачить на костылях.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:53
Всех с победой.
h8you
h8you ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 01:48
Ютуб в 2005 году только создан был. Чую, чешешь ты в своём комментарии про 15 лет
в чем чес? в том,что я не смотрю телик уже 15 лет(только футбол) и смотрю youtube?или я напиcал,что с 2005 его смотрю?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил h8you
сегодня в 01:43
Ютуб в 2005 году только создан был. Чую, чешешь ты в своём комментарии про 15 лет
Авербуx
Авербуx
сегодня в 01:41
Жаль молотков.
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:39
Надо же, а по его комментам и не скажешь.
ну за это нужно спасибо сказать двум с вашей стороны
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил h8you
сегодня в 01:38
у Ювенале, красные, вторая любимая команда, после Юве
Надо же, а по его комментам и не скажешь.
h8you
h8you ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:36
На самом деле мне плевать на Юве, и его фанатов, если бы вы не наезжали на Ливерпуль, как это делает князь и ювенали, я даже пожелал бы вам удачи выиграть скудетто, по крайней мере, судя по выступлениям в лч, вы сильнейшая команда Италии, еще недавно одному из ваших я писал, что уважаю Дель Пьеро и остальных, кто остался с командой в Сериа Б, этот поступок заслуживает уважения, хотя случись это сейчас наверное бы все бы убежали.
у Ювенале, красные, вторая любимая команда, после Юве
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Эрик Бернар
сегодня в 01:35
Ну и где тут хейтеры из Турина, покажи мне? Князя нет, а juvenale аж снизошёл, чтобы поздравить вас с победой. К тому же, многие посетители ваших веток уже заранее пишут однотипные вещи типа "Браво Ливерпуль, это вам не ювентус с рокки иррати".
На самом деле мне плевать на Юве, и его фанатов, если бы вы не наезжали на Ливерпуль, как это делает князь и ювенали, я даже пожелал бы вам удачи выиграть скудетто, по крайней мере, судя по выступлениям в лч, вы сильнейшая команда Италии, еще недавно одному из ваших я писал, что уважаю Дель Пьеро и остальных, кто остался с командой в Сериа Б, этот поступок заслуживает уважения, хотя случись это сейчас наверное бы все бы убежали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:26
Снова судьи помогли.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:25
ну всё. ливерпуль туринских уже до крайней точки довёл. начали наконец за нормальный клуб топить :)
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:22
Ну и где тут хейтеры из Турина, покажи мне? Князя нет, а juvenale аж снизошёл, чтобы поздравить вас с победой. К тому же, многие посетители ваших веток уже заранее пишут однотипные вещи типа "Браво Ливерпуль, это вам не ювентус с рокки иррати".
drug01
drug01
сегодня в 01:13
Отскочили? У кого ставки сгорели.....а было так близко !
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:11
Вест Хэм сегодня играл, как юве: уны4ая тактика+волейбол в своей штрафной+судья))
h8you
h8you ответил Да ладнo вам
сегодня в 01:08
Ты опять меня в ком-то разглядел? На ночь поменьше телевизор смотри что ли.
я телевизор не смотрю уже лет 15(кроме футбола) в основном youtube
h8you
h8you ответил ЮНВA
сегодня в 01:07
«Ливерпуль» повторил английские рекорды по победам подряд (18) и по домашним победам подряд (21) «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный ими же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли. Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в прошлом сезоне(с) What a season!
дружище в этом сезоне выиграем все
h8you
h8you ответил Да ладнo вам
сегодня в 01:07
Красные как всегда демонстрируют характер. Сами. Им не назначаются выдуманные пенальти на 90+ минутах, как кое-кому. И на благосклонность судей они не рассчитывают. Вообще, нынешний Ливерпуль вызывает уважение своей заряженностью на результат. Возможно, это не самая сильная команда в истории, но одна из самых целеустремлённых - точно.
а какой прессинг у них,какая физуха
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:07
Молодцы! в очередной раз Красавчики красные, вытащили матч! с заслуженной Победой Ливерпуль!
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 01:07
«Ливерпуль» повторил английские рекорды по победам подряд (18) и по домашним победам подряд (21)
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный ими же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли.

Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в прошлом сезоне(с)
What a season!
h8you
h8you ответил Да ладнo вам
сегодня в 01:06
Красные как всегда демонстрируют характер. Сами. Им не назначаются выдуманные пенальти на 90+ минутах, как кое-кому. И на благосклонность судей они не рассчитывают. Вообще, нынешний Ливерпуль вызывает уважение своей заряженностью на результат. Возможно, это не самая сильная команда в истории, но одна из самых целеустремлённых - точно.
согласен,реально машина,только Ювентус тащат всегда
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил h8you
сегодня в 01:06
эх было бы мне лет 5 я бы даже обиделся на такой ник(((((
Ты опять меня в ком-то разглядел? На ночь поменьше телевизор смотри что ли.
h8you
h8you ответил Ю-The-Аналi
сегодня в 01:05
скомина сделал результат
картошка с червячком бы лучше смотрелась,не фото с фэйсбука,но все же хахаха
Да ладнo вам
Да ладнo вам
сегодня в 01:05
Красные как всегда демонстрируют характер. Сами. Им не назначаются выдуманные пенальти на 90+ минутах, как кое-кому. И на благосклонность судей они не рассчитывают.
Вообще, нынешний Ливерпуль вызывает уважение своей заряженностью на результат. Возможно, это не самая сильная команда в истории, но одна из самых целеустремлённых - точно.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:05
С победой красных! Было бы обидно проиграть уны4ой команде, с двухэтажным автобусом у своих ворот)
Viduka
Viduka ответил Эрик Бернар
сегодня в 01:05
Ну у меня совершенно нет иллюзий насчёт Ливерпуля, равно как и особых симпатий, но читать помойку на ветках правда надоело.
Ну так они у себя засыпают на сериАле, вот и приходят взбодриться на АПЛ:)
h8you
h8you ответил Ю-The-Аналi
сегодня в 01:05
скомина сделал результат
эх было бы мне лет 5 я бы даже обиделся на такой ник(((((
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Тюрк-Кипчак
сегодня в 01:04
Охереть валидолллл был, пацаны со стальными колокольчиками. Молодцы!!!! С победой! У клоунов сердце болит!
Это был немного олд скул Ливерпуль, еще пару лет назад, матчи подобные этому никого не удивляли.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 01:03
Друзья, всех с победой. Думаю, ещё одна-две игры и команда опять вернётся в свой прежний ритм. Двухнедельная пауза немного выбила команду.
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