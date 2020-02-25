«Ливерпуль» и «Вест Хэм» забили пять голов на двоих

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 27-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» (79) занимает 1-е место, «Вест Хэм» (24) расположился на 18-й позиции.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 3:2 (1:1)
Голы: Вейналдум 9, Салах 68, Мане 81 - Диоп 12, Форнальс 54
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен 57), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Мане (Матип 90+1)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Соучек (Форнальс 47), Снодграсс (Боуэн 84), Нобл, Андерсон (Аллер 65), Антонио
Главный тренер: Мойес Дэвид.
Предупреждения: Райс 51, Диоп 66, Нобл 80
Судья: Мосс Джонатан.
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный ими же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли.
Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в прошлом сезоне(с)
What a season!
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный ими же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли.
Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в прошлом сезоне(с)
What a season!