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«Айнтрахт» проиграл «Униону»

сегодня, 00:32
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 2Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Унион» на выезде обыграл «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бендеслиги.

«Унион» (29) занимает 10-е место, «Айнтрахт» (28) расположился на 11-й позиции.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Унион» 1:2 (0:0)
Голы: Хюбнер 79 (автогол) - Андерссон 49, Н'Дика 67 (автогол)

«Айнтрахт»: Трапп, Дурм (Андре Силва 67), Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика (Роде 71), Кор, Хасэбе, Чендлер, Камада, Костич, Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Суботич, Риерсон, Андрих, Гентнер (Прёмель 77), Ленц, Малли (Ингвартсен 63), Бюлтер (Кроос 90), Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждения: Риерсон 39, Камада 39, Хюбнер 44, Малли 50, Пасьенса 66, Андерссон 82, Кор 88

Судья: Айтекин Дениз.

В другом матче этого тура «Байер» обыграл «Аугсбург».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 02:04
Неожиданно.
FESCO
FESCO
сегодня в 01:13
Унион с победой!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 01:08
как так можно?
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