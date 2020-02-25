«Айнтрахт» проиграл «Униону»

«Унион» на выезде обыграл «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бендеслиги.
«Унион» (29) занимает 10-е место, «Айнтрахт» (28) расположился на 11-й позиции.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Унион» 1:2 (0:0)
Голы: Хюбнер 79 (автогол) - Андерссон 49, Н'Дика 67 (автогол)
«Айнтрахт»: Трапп, Дурм (Андре Силва 67), Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика (Роде 71), Кор, Хасэбе, Чендлер, Камада, Костич, Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Суботич, Риерсон, Андрих, Гентнер (Прёмель 77), Ленц, Малли (Ингвартсен 63), Бюлтер (Кроос 90), Андерссон
Главный тренер: Фишер Урс.
Предупреждения: Риерсон 39, Камада 39, Хюбнер 44, Малли 50, Пасьенса 66, Андерссон 82, Кор 88
Судья: Айтекин Дениз.
В другом матче этого тура «Байер» обыграл «Аугсбург».