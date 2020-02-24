Поражение «Реала» и покер Месси. Итоги 25-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Испании.
«Алавес» - «Атлетик» 2:1
Голы: Лукас 28 (пенальти), Эли 90+1 - Гарсия 17
«Барселона» - «Эйбар» 5:0
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 88, Артур Рамос 89
«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 3:0
Голы: Мерино 12, Начо Монреаль 45+1, Янузай 48
«Леванте» - «Реал» 1:0
Гол: Моралес 79
«Атлетико» - «Вильярреал» 3:1
Голы: Корреа 40, Коке 64, Жоау Фелиш 74 - Алькасер 16
«Осасуна» - «Гранада» - 0:3
Голы: Мачис 4, Мачис 28, Фулкье 41
«Хетафе» - «Севилья» 0:3
Голы: Окампос 43, Фернандо 67, Кунде 75
«Вальядолид» - «Эспаньол» 2:1
Голы: Сандро Рамирес 77, Гвардиола 83 - Эмбарба 90 (пенальти)
«Бетис» - «Мальорка» 3:3
Голы: Каналес 19 (пенальти), Фекир 35 (пенальти), Хоакин 48 - Эрнандес 16, Будимир 27, Кубо 70
«Сельта» - «Леганес» 1:0
Гол: Аспас 62