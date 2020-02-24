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Поражение «Реала» и покер Месси. Итоги 25-го тура Ла Лиги

сегодня, 01:06

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Испании.

«Алавес» - «Атлетик» 2:1
Голы: Лукас 28 (пенальти), Эли 90+1 - Гарсия 17

«Барселона» - «Эйбар» 5:0
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 88, Артур Рамос 89

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 3:0
Голы: Мерино 12, Начо Монреаль 45+1, Янузай 48

«Леванте» - «Реал» 1:0
Гол: Моралес 79

«Атлетико» - «Вильярреал» 3:1
Голы: Корреа 40, Коке 64, Жоау Фелиш 74 - Алькасер 16

«Осасуна» - «Гранада» - 0:3
Голы: Мачис 4, Мачис 28, Фулкье 41

«Хетафе» - «Севилья» 0:3
Голы: Окампос 43, Фернандо 67, Кунде 75

«Вальядолид» - «Эспаньол» 2:1
Голы: Сандро Рамирес 77, Гвардиола 83 - Эмбарба 90 (пенальти)

«Бетис» - «Мальорка» 3:3
Голы: Каналес 19 (пенальти), Фекир 35 (пенальти), Хоакин 48 - Эрнандес 16, Будимир 27, Кубо 70

«Сельта» - «Леганес» 1:0
Гол: Аспас 62

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brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 02:05
Привет а почему у кого номер не минус очки и тем боле если он капитан ..
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