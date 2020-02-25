«Милан» заранее хочет продлить контракт с Ибрагимовичем

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сегодня, 13:44

По информации итальянских СМИ , «Милан» приступил к переговорам с нападающим по вопросу продления контракта.

Напомним, что при переходе в «Милан» Златан согласился продлить контракт в конце текущего сезона, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. Однако руководство «Милана», несмотря на призрачные шансы на выход в ЛЧ , решило приступить к обсуждению вопроса по продлению контракта со шведским форвардом уже сейчас.

В текущем сезоне Серии А Златан сыграл в 7 матчах, в который он забил два гола и сделал одну результативную передачу.