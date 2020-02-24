«Рубин» объявил об уходе Башкирова

«Рубин» расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
28-летний хавбек и казанский клуб по соглашению сторон приняли это решение.
Евгений Башкиров покидает нашу команду.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 24, 2020
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ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон🔚
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ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚
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Напомним, что Башкиров выступал за «Рубин» с января прошлого года. Он отметился одним голом и одной голевой передачей за 25 матчей в составе казанцев.
Ведь могли в Зенит продать,там всех берут...)))))
Ведь могли в Зенит продать,там всех берут...)))))