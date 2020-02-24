«Рубин» объявил об уходе Башкирова

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сегодня, 18:59

«Рубин» расторг контракт с полузащитником .

28-летний хавбек и казанский клуб по соглашению сторон приняли это решение.

Евгений Башкиров покидает нашу команду.

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ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон🔚

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ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚



👉🏻 https://t.co/JUPGvoSC6z pic.twitter.com/4uUr65Bj8X — «Рубин» Казань (@fcrk) February 24, 2020

Напомним, что Башкиров выступал за «Рубин» с января прошлого года. Он отметился одним голом и одной голевой передачей за 25 матчей в составе казанцев.