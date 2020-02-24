ГлавнаяНовости

«Рубин» объявил об уходе Башкирова

сегодня, 18:59

«Рубин» расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым.

28-летний хавбек и казанский клуб по соглашению сторон приняли это решение.

Напомним, что Башкиров выступал за «Рубин» с января прошлого года. Он отметился одним голом и одной голевой передачей за 25 матчей в составе казанцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мюллер: «Летом скажу, буду ли продлевать контракт с „Баварией“»
Сегодня, 14:00 Комментарии3
Официально«Челси» договорился об условиях личного контракта с Зийехом
Сегодня, 09:01 Комментарии5
СлухиМатюиди останется в «Ювентусе» ещё на один сезон
Сегодня, 08:54 Комментарии2
Мальдини раскрыл детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Вчера, 10:56 Комментарии5
ОфициальноИмбула, которым интересуется «Локомотив», расторг контракт со «Сток Сити»
22 февраля Комментарии0
СлухиИкарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ
22 февраля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:50
Дело житейское.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:40
время покажет что и как...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 19:35
Бегство началось, в пердив никто не хочет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:35
Щас спартак подберёт.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:33
Чем Лёню посмел обидеть?)))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:24
тарасик сломанный полезнее здорового?) о5 татары мутят что то(
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:18
Как же так-то?
Ведь могли в Зенит продать,там всех берут...)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:17
Обоюдное согласие разное бывает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:14
Это не ослабит и не усилит "Рубин".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100