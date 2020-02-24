Мюллер: «Летом скажу, буду ли продлевать контракт с „Баварией“»

Полузащитник «Баварии» порассуждал о своем будущем в мюнхенском клубе:

Посмотрим. Скорее всего, летом приму решение насчет своего контракта. Никто не выбирает клуб из-за поддержки фанатов. Мне не нравится, когда говорят, что клуб нуждается во мне именно из-за болельщиков. Не хочу быть в команде по этим причинам.

Для меня важен непосредственно уровень игры. Никто не должен быть в клубе, потому что он, может быть, более популярен с точки зрения маркетинга. Необходимо заработать свое место в команде. Если я почувствую, что «Бавария» лучше без меня будет играть, то так тому и быть. Самое главное для меня - это победы клуба.