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Капелло: «„Барселона“ очень ждала, когда себя проявит Месси»

сегодня, 12:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Барселона».

Гаттузо очень хорошо подготовил игру, почти ничего не дал сделать сопернику. «Наполи» создал несколько очень хороших моментов, но они упустили возможность. «Барселона» же очень ждала, когда себя проявит Месси.

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
сегодня в 13:05
Капелло такую ерунду стал нести.Такое ещё можно сказать при нулях.Барселона ничего не ждала,а пыталась вскрыть автобус.И забил не Месси,и пройти итальянский автобус не так просто,да и Ливерпуль на этом же стадионе проиграл.
League1
League1
сегодня в 12:58
Чего можно ждать от этого позорища?
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 12:48
А Месси очень ждал эйбар)
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 12:42
"«Барселона» же очень ждала, когда себя проявит Месси."

Ждала с "Ювентусом", ждала с "Ромой", ждала с "Ливерпулем" и до сих пор ждет))

Похвальное упорство))
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