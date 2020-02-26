Капелло: «„Барселона“ очень ждала, когда себя проявит Месси»

Итальянский тренер прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Барселона».

Гаттузо очень хорошо подготовил игру, почти ничего не дал сделать сопернику. «Наполи» создал несколько очень хороших моментов, но они упустили возможность. «Барселона» же очень ждала, когда себя проявит Месси.