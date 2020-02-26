Вилья: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс»

Бывший форвард «Барселоны» поделился мнением о капитане каталонского клуба .

Не помню, чья была фраза, но кто-то однажды сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс». Я тоже так считаю.

Месси не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокого роста, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Он бы даже на позиции вратаря хорошо бы играл!