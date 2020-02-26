Вилья: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс»

Бывший форвард «Барселоны» Давид Вилья поделился мнением о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.
Не помню, чья была фраза, но кто-то однажды сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс». Я тоже так считаю.
Месси не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокого роста, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Он бы даже на позиции вратаря хорошо бы играл!
Напомним, что «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лол, на позиции вратаря ему бы просто закидывали под перекладину с его ростом)) Еще бы сказал, что он и вместо Антонеллы мог бы детей сам родить и сам себе их зачать, настолько он хорош)
Лол, на позиции вратаря ему бы просто закидывали под перекладину с его ростом)) Еще бы сказал, что он и вместо Антонеллы мог бы детей сам родить и сам себе их зачать, настолько он хорош)