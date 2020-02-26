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Вилья: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс»

сегодня, 12:23

Бывший форвард «Барселоны» Давид Вилья поделился мнением о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.

Не помню, чья была фраза, но кто-то однажды сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс». Я тоже так считаю.

Месси не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокого роста, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Он бы даже на позиции вратаря хорошо бы играл!

Напомним, что «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 12:58
В плане одаренности,да он гений,но нет у него стержня и лидерских качеств,поэтому и проваливается в самых ответственных матчах.
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 12:48
Та видят все какая Барселона без хави и инесты
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 12:48
Ходят слухи, что контракты на восхваление Месси подписывают не на 3-4 года, а сразу лет на 20, и в последнее время этому все больше подтверждений)

Лол, на позиции вратаря ему бы просто закидывали под перекладину с его ростом)) Еще бы сказал, что он и вместо Антонеллы мог бы детей сам родить и сам себе их зачать, настолько он хорош)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:43
Ага...прям Кукрыниксы...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 12:37
Вилья пенсию маленькую получил, надбавку зарабатывает?
juvenale
juvenale
сегодня в 12:36
да без них он скатился и даже подаренный зм не помог
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:33
Сейчас Барса с Месси, но без Хави и Иньесты не та.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:31
На данный момент Месси лучший вратарь мира.
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