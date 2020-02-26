ГлавнаяНовости

Румменигге: «Лондон — город, которому нравится „Бавария“»

сегодня, 10:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу своей команды над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поздравляю команду, это было здорово. Мы сделали огромный шаг на пути к четвертьфиналу ЛЧ. Осталось только завершить противостояние в Мюнхене. Я уверен, что команда выступит успешно.

Такое ощущение, что Лондон — город, которому нравится «Бавария»: в 2013 году мы здесь выиграли Лигу чемпионов, несколько месяцев назад мы победили «Тоттенхэм» со счетом 7:2, а теперь у нас очередной крупный успех.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Румменигге намекнул, что Флик останется в «Баварии»
Сегодня, 10:57 Комментарии0
Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Сегодня, 10:14 Комментарии16
Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску своей карьеры»
Сегодня, 09:11 Комментарии8
Джо Коул: «Отсутствие трансферов несомненно отразилось на „Челси“»
Сегодня, 07:54 Комментарии6
И. Ба: «Верю, что Рами ещё не сказал последнего слова в большом футболе»
Сегодня, 07:17 Комментарии4
Жиру: «Теперь пройти „Баварию“ будет практически нереально»
Сегодня, 07:03 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:56
да уж Тоттенхэм 7:2, Арсенал 5:1, Челси 3:0
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100