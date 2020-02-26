Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу своей команды над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поздравляю команду, это было здорово. Мы сделали огромный шаг на пути к четвертьфиналу ЛЧ . Осталось только завершить противостояние в Мюнхене. Я уверен, что команда выступит успешно.

Такое ощущение, что Лондон — город, которому нравится «Бавария»: в 2013 году мы здесь выиграли Лигу чемпионов, несколько месяцев назад мы победили «Тоттенхэм» со счетом 7:2, а теперь у нас очередной крупный успех.