Венгер: «„Бавария“ украла Гнабри у „Арсенала“»

Экс-рулевой «Арсенала» прокомментировал успехи бывшего полузащитника «канониров» в «Баварии».

У него нет предела возможностей. У Сержа много хороших качество, но иногда он ищет легкий путь. В этом была его проблема в «Арсенале». Я отправил его в «Вест Бромвич» в аренду, но это не сработало.

Если говорить о его уходе, то думаю, что «Бавария» просто украла его. Мне кажется, что мюнхенцы повлияли на его уход в «Вердер», а затем купили его у бременцев.

Мы подготовили Гнабри и хотели подписать новый контракт, думали, что он останется.