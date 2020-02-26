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Венгер: «„Бавария“ украла Гнабри у „Арсенала“»

сегодня, 11:51

Экс-рулевой «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал успехи бывшего полузащитника «канониров» Сержа Гнабри в «Баварии».

У него нет предела возможностей. У Сержа много хороших качество, но иногда он ищет легкий путь. В этом была его проблема в «Арсенале». Я отправил его в «Вест Бромвич» в аренду, но это не сработало.

Если говорить о его уходе, то думаю, что «Бавария» просто украла его. Мне кажется, что мюнхенцы повлияли на его уход в «Вердер», а затем купили его у бременцев.

Мы подготовили Гнабри и хотели подписать новый контракт, думали, что он останется.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 13:10
В те годы руководство Арсенала всех перспективных игроков и лидеров продавало пачками, думали только как больше денег заработать, а не о спортивных успехах клуба. Место в 4-ке и участие в ЛЧ считалось для всех нормальным результатом. Политику (и возможно тренера) надо было менять после разгромов в 1/8 от Баварии, по-моему 10-2 по сумме встреч тогда проиграли. Вместо этого никто ничего не менял, пока Арсенал не упал ещё ниже, в середину таблицы, только сейчас что-то пытаются сделать. Надеюсь новых лидеров команды и перспективную молодёж не будут продавать, тогда у Арсенала появится шанс вернуться хотя бы в 4-ку для начала.
Baggio R.
Baggio R. ответил Lewa2708
сегодня в 12:51
Как Кокорин в Сочи?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:48
Забавный дядька Венгер - сначала сослал в Вест Бром, а теперь удивляется что украли.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:45
У нас федун пленит зулусов а немцы вообще воруют.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 12:26
Гнабри хорош не помешал бы шас Арсеналу,возможно и украли.хз
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:18
байки из склепа )))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 11:58
Ага, прямо взяли, в одеяло его замотали и увезли. Какая чушь, каждый футболист волен куда ему идти
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