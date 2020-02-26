Венгер: «„Бавария“ украла Гнабри у „Арсенала“»

Экс-рулевой «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал успехи бывшего полузащитника «канониров» Сержа Гнабри в «Баварии».
У него нет предела возможностей. У Сержа много хороших качество, но иногда он ищет легкий путь. В этом была его проблема в «Арсенале». Я отправил его в «Вест Бромвич» в аренду, но это не сработало.
Если говорить о его уходе, то думаю, что «Бавария» просто украла его. Мне кажется, что мюнхенцы повлияли на его уход в «Вердер», а затем купили его у бременцев.
Мы подготовили Гнабри и хотели подписать новый контракт, думали, что он останется.