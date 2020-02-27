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Семак: «„Локомотив“ — опытная команда, где есть прекрасные футболисты»

сегодня, 13:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив29.02.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива». 

Когда начали готовиться к игре? Начали готовиться сейчас. Конечно, тренерский штаб держал в уме, смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику.

«Локомотив» — опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:33
В ничейку бы сыграли...
FESCO
FESCO
сегодня в 13:51
Победы Зениту над опытной командой!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:29
Семак готовится проиграть?
kuks0810
kuks0810
сегодня в 13:24
Как убрать лимит стоимости команды? Вчера команда стоила 91м, а сегодня уже 145м.
iri13
iri13
сегодня в 13:21
А Семаку сегодня 44 года!
Больших побед тебе, Сергей Богданович и всех благ!
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