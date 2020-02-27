Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

Когда начали готовиться к игре? Начали готовиться сейчас. Конечно, тренерский штаб держал в уме, смотрели матчи и раньше. Но игроки занимались в обычном режиме. У нас 11 матчей только в чемпионате, конечно, нет смысла за месяц начинать готовиться к каждому отдельно взятому сопернику.

«Локомотив» — опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением.