Уткин - о Сёмине: «Иконам место на стене»

Спортивный журналист Василий Уткин оценил перспективы «Локомотива» накануне возобновления чемпионата России.

Самым осязаемым претендентом на второе место остаётся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретён, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определённый паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сёмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.

Но разве можно Юрия Павловича Сёмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всё будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сёмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.

Сёмину вообще везёт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сёмин – победитель, и вместе с тем он ещё и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всё достаётся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моё мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сёмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щёчки тунца.