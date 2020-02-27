Уткин - о Сёмине: «Иконам место на стене»

Спортивный журналист Василий Уткин оценил перспективы «Локомотива» накануне возобновления чемпионата России.
Самым осязаемым претендентом на второе место остаётся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретён, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определённый паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сёмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.
Но разве можно Юрия Павловича Сёмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всё будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сёмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.
Сёмину вообще везёт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сёмин – победитель, и вместе с тем он ещё и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всё достаётся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моё мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сёмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щёчки тунца.
Рейнгольд был примолинейным, бескорыстным патриотом спартака. Немного смешным из за своей старомодности. Мир праху его.
Уткин не бескорыстен,язвителен. Может болен? Или обижен, при чём на всех.
Рейнгольд был примолинейным, бескорыстным патриотом спартака. Немного смешным из за своей старомодности. Мир праху его.
Уткин не бескорыстен,язвителен. Может болен? Или обижен, при чём на всех.
Это уже лишнее.
Это уже лишнее.
Пить меньше надо, Василий Вячеславович....
Пить меньше надо, Василий Вячеславович....