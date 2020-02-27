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Уткин - о Сёмине: «Иконам место на стене»

сегодня, 12:03

Спортивный журналист Василий Уткин оценил перспективы «Локомотива» накануне возобновления чемпионата России.

Самым осязаемым претендентом на второе место остаётся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретён, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определённый паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сёмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.

Но разве можно Юрия Павловича Сёмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всё будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сёмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.

Сёмину вообще везёт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сёмин – победитель, и вместе с тем он ещё и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всё достаётся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моё мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сёмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щёчки тунца.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:28
Вроде всё ясно объяснил блогер). В своем стиле подмакнув участников туды и сюды, осыпав розами высохшими и шипами от них)).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:22
Место Уткина в туалете типа "сортир".
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:00
Рано наш Васятка вангует на пророков от футбола, ой рано...
RIR68
RIR68
сегодня в 12:58
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:57
    Жирная, потная и вонючая птица всё в своём грязном стиле.
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:55
    Как всегда противоречиво...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 12:50
    Очевидно после ухода Рейнгольда образовалась ниша в новостных лентах, её решили заполнить Уткиным.
    Рейнгольд был примолинейным, бескорыстным патриотом спартака. Немного смешным из за своей старомодности. Мир праху его.
    Уткин не бескорыстен,язвителен. Может болен? Или обижен, при чём на всех.
    12-й спартанец
    12-й спартанец
    сегодня в 12:48
    Когда про ЦСКА правду рассказал еще ладно, а это уже перебор.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 12:47
    А вот некоторым комментаторам в аду гореть...)))
    severnyj84
    severnyj84
    сегодня в 12:46
    Жирный неудачник обгадил всех кого только можно.
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов
    сегодня в 12:46
    У Уткина совсем крыша на юг улетела? Локо вполне себе под бан УЕФА может попасть за ФФП, как и многие клубы. Оби бы и рады усилиться, но видимо не хотят рисковать. Да Палыч икона клуба, но в междусеминье Локо по сути был середняком. Но Семин вернул клуб в число претендентов на медали. И пока чемпионат не закончен выводы о сезоне и роли главного тренера делать рано. А трындеть, как известно, не мешки ворочать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:42
    Ну и нагородил Вася, сам черт ногу сломит.
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Виссарионович
    сегодня в 12:28
    За что комментарий то скрыли?
    За "постель".
    Это уже лишнее.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:26
    Тупая и бредовая демагогия от жирного.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:24
    Краснобай.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 12:21
    Недокомментатору место на кресле, но были прецеденты )))
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 12:11
    За что комментарий то скрыли?
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 12:06
      Энцо Феррари
      Энцо Феррари
      сегодня в 12:05
      Что за алкогольный бред я только что прочитал?

      Пить меньше надо, Василий Вячеславович....
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