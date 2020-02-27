М. Кержаков: «Рождение сына повлияло на мою карьеру в „Зените“»

Голкипер «Зенита» вспомнил момент, когда решил остаться в клубе.

Что заставило остаться в «Зените»? Рождение сына. Когда я получил травму в «Оренбурге», мне звонили из четырех или пяти клубов. Не буду говорить, каких. Все спрашивали: «Готов с нами уже на первый сбор?». Я честно отвечал, что нет. Им нужен был вратарь сразу, скажи я «да», все бы так или иначе срослось. Когда выздоровел, вариантов уже не было, да и трансферное окно закрылось. При Манчини меня отправили в «Зенит»-2, играл там. Перед тем, как пришел Богданыч, хотел снова уходить, тем более снова появились предложения. Я уже давал согласие, что готов. Но быстро не получалось, все брали паузу, так как у меня еще был год контракта с «Зенитом». Потом команду возглавил Сергей Богданович, мы переговорили, я сказал, что подумываю уйти. Тот: «Смотри сам, может, и нецелесообразно тебе сидеть…» Но конкретики никакой не было. В конце второго сбора, когда Егора Бабурина отправили в «Рубин», подошел Михаил Юрьевич Бирюков и сказал, что приняли решение меня оставить.