Дождались! Российский футбол возвращается

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вчера, 13:00

«Соккер.ру» напоминает об интригах весны в Кубке России и первенстве страны. И без еврокубков будет весело.

Кокорин спасет «Сочи» от гибели?

«Динамо» из Санкт-Петербурга в Сочи с переименованием – велено, чтобы в городе Олимпиады-2014 был большой футбол. Вылет в ФНЛ в планах не фигурирует, но если случится – проект могут тихонько прикрыть. И шутки о футбольной «ссылке» игроков на юг имеют право на жизнь, ведь еще до истории Кокорина было ясно, что состав по именам хорош. Но когда дошло до серьезных матчей, то один Джанаев сыграл в полную силу, а вот десант из «Зенита» пока разочаровал. Зато теперь в «Сочи» появился целый чемпион мира Рами, попробует не утонуть. Метод спасения тоже будет интригующим, ведь скандальный не исключен.

Судьи весной отыщут свою совесть?

Интересно, получится ли у Кашшаи и Хачатурянца вернуть доверие народа к хранителям футбольного закона из РФС . Структуру управления судейством реформировали, есть два новых начальника, и только венгр - скандальный. Также остались исполнители, что озадачили осенью. Причем скандалы были массовыми, что не лучшим образом характеризует многих российских арбитров. Напраслину не разводим – оценки пусть ставят в РФС , но сохраняем надежду на чистую судейскую весну без гнусных скандалов. Будут повторы на всех играх, рефери важно работать непредвзято и качественно.

«Спартак» провалит весенний отрезок?

Чемпионами точно не станут. Если настолько обеспеченный клуб лишается серьезных целей, то сезон точно провален. Решение оставить Кононова обернулось неприятностями в ЛЕ и РПЛ . В Кубок верят? «Спартак» не похож на бойцов для получения такого трофея, скорее вылетят от ЦСКА или «Зенита» («Ахмата»). Но к «красно-белым» точно будет приковано особое внимание, ведь Тедеско поработал на сборах, изучил состав, получил Соболева. Доменико пора показать себя, иначе итальянскому немцу укажут на дверь.

Кому достанется Кубок России 2020?

Скорее всего, в Екатеринбурге проведут финал фаворита и середняка. «Урал» может получить третью попытку взять трофей, причем дома – команда Парфенова сильнейшая в компании клубов ФНЛ («Шинник», «Химки» и «Торпедо»). Но равный финал получите, только если «Ахмат» пройдет и «Зенит», и победителя московского дерби. Трофей нужен и грозненцам – сразу попадут в группе ЛЕ , и москвичам – ЦСКА и «Спартаку». Акции четвертьфиналов растут в цене, а фаворита пока нет. Из всех команд один «Урал» - опытный кубковый боец. ЦСКА в старом составе радовал, а в новом привык вылетать. Или «Торпедо» использует кубковый опыт тренера Игнашевича?

«Быки» забодают компромиссность?

У «Краснодара» важные показатели часто лучше, чем у прошлых чемпионов вроде «Спартака» и «Локомотива». Если бы скромнее отреагировали на проход «Порту», то могли бы сломать «Олимпиакос» и сыграть в группе ЛЧ . А так и в ЛЕ неудача, и в РПЛ растеряли море пунктов. И не обыграли «Зенит», чтобы можно было утверждать – «Краснодар» сильнее и весной возьмет свое. У Мусаева есть кадровые проблемы, и хотя травмированные защитники вернутся на поле, а в атаке достаточно вариантов и без Классона, южанам пора продемонстрировать элитарность. Их подводит неумение «включать „Ливерпуль“». Есть серийные ничьи вместо серийных побед, но хватало четырех голов, чтобы Мусаев отставал от Семака на два очка.

Кого-то ждет понижение в классе?

Документы в РФС о расширении лиги направлены, хотя ни экономически, ни по инфраструктуре не готовы. Плодить нищету нет смысла, так что этим скорее займутся в следующем году. Получается, или вылетит минимум один из клубов, что не побеждал пока «Зенит» - «Оренбург» или «Сочи», или эти команды ждет чудесное спасание, а спишут других. «Крылья Советов» смотрятся приговоренными – хотя команда неплохая, а вот второго вместо «Оренбурга» найти сложно. «Тамбов» еще может провалиться, а вот «Рубин» или «Ахмат» вряд ли покинут РПЛ . Будет смешно, если «Сочи» вылетит, но после этого резко расширят лигу с лета 2021-го.

«Динамо» вернулось всерьез и надолго?

Новый спортивный директор Желько Бувач слишком сильный специалист – был важным в штабе Клоппа, чтобы связываться с клубом без будущего. Новикова не планировали оставлять главным, но удачные матчи с фаворитами, кроме «Зенита», заставили Костина передумать. ВТБ и раньше вкладывал в «Динамо» миллиарды – именно потому и была дисквалификация УЕФА , но теперь появился новый стадион, можно развивать команду. Летом потратились, зимой добавили парочку точечных подписаний, и сейчас у «Динамо» интересный состав. Осталось грамотно провести весну. Если Кубок России достанется ЦСКА или «Зениту» - командам из первой пятерки, то «бело-голубые» даже в ЛЕ могут попасть, финишировав на шестом месте.

Кто заберет у Чалова «Золотую бутсу»?

Вряд ли Федор забьет больше всех, как в прошлом сезоне – хотя у Чалова были классные моменты, ведь соперники все-таки оторвались. Впрочем, немец Вернер не зря шутит, что ему и Левандовски пора переживать, чтобы Холанд их в Бундеслиге не перегнал. В РПЛ разные игроки за короткий отрезок могут собрать крутые серии. Пока фаворит Дзюба – 11 мячей, Шомуродов и Соболев – по 10 голов, тоже повоюют, как и Азмун с 7 точными ударами. Филипп, если будет здоров, Влашич, Крыховяк, да и сам Чалов могут добавить весной голов. Планка низкая – нет ребят с темпом на 20 голов, борьба будет плотной.

В Лигу Европы попадет готовый боец?

«Уфа» и «Арсенал» подставили российский футбол, когда попадали в квалификацию Лиги Европы, поскольку в финале Кубка России выигрывали «Локомотив» и «Тосно», и не выходили в групповой раунд. Сейчас на шестую строчку, если она отправит в еврокубки, претендуют богатые «Динамо» и «Спартак». Кроме того, если финал Кубка России выиграет кто-то из той стороны сетки, где «Урал» - формальный фаворит, то в Лиге Европы вообще может оказаться новичок, вроде «Торпедо». Но если Кубок России получат ЦСКА или «Зенит», то грызня за шестое место будет с подтекстом.

Кто из фаворитов сам себя разрушит?

В «Спартаке» меньше конфликтов. Коллектив у «Зенита» сейчас не такой скандальный, как во времена Денисова и Халка. «Краснодар» сам себя не разрушит. А ЦСКА является командой студентов – Ганчаренко будет бурчать после осечек, но от «армейцев» не ждем скандалов. Пожалуй, уничтожить команду изнутри могут в Сочи – если игроки с именем недоработают. Впрочем, Федотов – толковый, может поставить классный футбол. Остается лишь «Локомотив», где Кикнадзе, Сёмин и совет директоров - как лебедь, рак и щука. Команда-то опытная, волевая, но никого не приобрели и многое могут потерять, если завершат сезон ниже третьего места.

Слуцкий уйдет из стендапа в футбол?

Проблема РПЛ – бедность на положительные эмоции. Даже в безусловном интересе к «Зениту» и «Спартаку» есть червоточина, ведь негатив часто перехлестывает позитив. Поэтому когда появляется человек, которому симпатизируют, вроде Леонида Викторовича, над которым можно посмеяться, или же подурачиться вместе с ним, то получается, что Слуцкий привлекает больше положительного внимания, чем ЦСКА и «Локомотив» вместе взятые. Вот только шутки в футбол не играют, «Рубину» нужно не вылететь и показать класс, чтобы в проект поверила публика в Казани, а она живой футбол не жалует.

«Ростов» Карпина очарует вас весной?

Просекли фишку – копировали наработки «Ливерпуля», насколько хватало сил и умений. Очень важно, что притворились бедными, выпрашивая деньги – оказалось, что могут позволить себе зиму без потерь, с новыми контрактами, в том числе, для Карпина. «Ростов» - самая интересная по игре в футбол команда осени в РПЛ , и хотя их минусы не секрет – на флангах не Трент и Эндрю, в центре защиты без Рагнара могут быть проблемы, и в роли джокера один Мамаев, у южан есть поддержка трибун. Они не хуже основных конкурентов, что и попробуют доказать.

Когда «Зенит» защитит чемпионство?

Начинать вопрос с «если» неправильно. Арбитры не начнут планомерно убивать петербуржцев, так что тут два вопроса. Насколько качественно сыграют? И будет ли настоящее преследование? У «Зенита» осенью был Дзюба в атаке,была оборона, что мало пропускала. Весной проверят Малкома, поэтому досрочная защита титула не удивит – впервые со времен ЦСКА Слуцкого чемпион близок к защите титула. Но разочаруемся, если не увидим прогресса в игре «Зенита», ведь Семак не сможет оправдаться только лимитом, который так не любит, или переводом Кокорина в «Сочи».

В борьбе за путевки в ЛЧ есть фавориты?