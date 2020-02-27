М. Кержаков: «Не сказал бы, что именно у Халка был самый сложный удар»

Голкипер «Зенита» вспомнил игроков, с ударами которых ему было трудно справляться.

Халк, конечно, сильно бил. Но не сказал бы, что именно у Халка самый сложный удар. Но вот знаешь, кто реально мощно бил? Олег Трифонов в «Зените» такой был. После тренировки оставался, ставил метрах на тридцати и шарашил. У него очень сильный удар!

Еще у Александра Алиева. Одинаковый по силе с Халком, но у него более непредсказуемая траектория. Бразилец пускал «колотушку» — и насквозь. А у Алиева каких только траекторий не было — влево, вправо, вниз…