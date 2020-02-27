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М. Кержаков: «Не сказал бы, что именно у Халка был самый сложный удар»

сегодня, 11:20

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков вспомнил игроков, с ударами которых ему было трудно справляться.

Халк, конечно, сильно бил. Но не сказал бы, что именно у Халка самый сложный удар. Но вот знаешь, кто реально мощно бил? Олег Трифонов в «Зените» такой был. После тренировки оставался, ставил метрах на тридцати и шарашил. У него очень сильный удар!

Еще у Александра Алиева. Одинаковый по силе с Халком, но у него более непредсказуемая траектория. Бразилец пускал «колотушку» — и насквозь. А у Алиева каких только траекторий не было — влево, вправо, вниз…

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:08
Правильно! Сложный удар был у его старшего брата: тот вроде бил по воротам, а доставалось почему-то воробьям. ))
Atist
Atist
сегодня в 13:01
Не правда, свиньи знают, испытали.
makkie
makkie
сегодня в 12:37
Толстый просто лупасил по воротам, как во дворе)
Тот же Хонда был изящнее и точнее, как по мне (визуально).
Заполярный
Заполярный ответил Footbolista
сегодня в 12:25
Самый сложный был у твоего брата...как зарядит БББ...не знаешь куда мяч полетит...птицы очень пугались...
Вороны до сих пор каркают и заикаются
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:59
Самый сложный был у твоего брата...как зарядит БББ...не знаешь куда мяч полетит...птицы очень пугались...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:30
Только Халк "был",а Трифонов-"такой был".
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