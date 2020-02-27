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Семак рассказал о состоянии Дзюбы

сегодня, 13:09

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы, который недавно травмировался

Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного [в его состоянии] не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, в пятницу, возможно, после игры с «Локо». Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть.

Только начал заниматься в общей группе Далер Кузяев. В принципе, на какое-то время, возможно, он будет готов. И Олега Шатова, который занимается по индивидуальной программе, мы со дня на день ждем в общей группе. Эммануэль Маммана вернулся после реабилитации, сейчас он вместе с командой, но его процесс восстановления займет гораздо больше времени.

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МапС
МапС
сегодня в 14:52
Молись, Семак, и свечки ставь за здравие калечных.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:36
Тю, я думал он расскажет весь его денежный расклад ...
112910415
112910415 ответил Faustello
сегодня в 14:11
в данном контексте более правильно - улучшается )))
да, извиняюсь за стилистическую неточность ! )
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:09
Дзюба оказался не из крепкой породы древесины...
Либо термиты завелись...
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 13:49
Здоровья Дзюбе.
Faustello
Faustello ответил 112910415
сегодня в 13:38
" Состояние Дзюбы ежегодно увеличивается на 3,6 млн. евро "...
в данном контексте более правильно - улучшается )))
112910415
112910415
сегодня в 13:29
" Состояние Дзюбы ежегодно увеличивается на 3,6 млн. евро "...
iri13
iri13
сегодня в 13:22
Всем здоровья!
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