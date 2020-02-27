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Игало возглавит атаку «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брюгге»

вчера, 22:19
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Бейи, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Х. Мата, Фернандеш, Джеймс, Игало.

Запасные: де Хеа, Линделёф, Уильямс, Лингард, Матич, Чонг, Гринвуд.

«Брюгге»: Миньоле, Дели, Мехеле, К. Мата, Рикка, Коссуну, Ванакен, Ритс, Де Кейпер, Тау, Окереке.

Запасные: Хорват, Соболь, Митрович, Де Кетеларе, Крменчик, Дьятта, Шрейверс.

Первый матч между командами завершился ничьей - 1:1.

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Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
вчера в 22:21
Брюгге победы!
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