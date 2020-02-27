Игало возглавит атаку «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брюгге»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Бейи, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Х. Мата, Фернандеш, Джеймс, Игало.
Запасные: де Хеа, Линделёф, Уильямс, Лингард, Матич, Чонг, Гринвуд.
«Брюгге»: Миньоле, Дели, Мехеле, К. Мата, Рикка, Коссуну, Ванакен, Ритс, Де Кейпер, Тау, Окереке.
Запасные: Хорват, Соболь, Митрович, Де Кетеларе, Крменчик, Дьятта, Шрейверс.
Первый матч между командами завершился ничьей - 1:1.