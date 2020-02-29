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Президент «Урала»: «Мы сами отдали эту игру ЦСКА»

сегодня, 17:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после матча против ЦСКА (1:1) в 20-м туре РПЛ.

Мы упустили победу, должны были выиграть. ЦСКА — хорошая команда, но мы должны были сегодня выиграть, если бы забили гол. Но такие футбольные законы — если не забиваешь ты, то забивают тебе. Мы не забили второй, и вот, пожалуйста к чему это привело. Играли хорошо, и ЦСКА достойно играл, я считаю. Мы должны сравнивать нашу игру домашнюю, когда мы проиграли и сейчас — это небо и земля. Бились, играли, хотели выиграть. Исходя из всего, когда мы не забили — мы сами отдали эту игру, могли выиграть и должны были выиграть.

Переживает ли Егорычев? Это не меня спрашивайте, но, конечно, любой футболист будет переживать. И он также переживает. Если бы он забил, то был бы героем матча. Если бы покатил и Паша бы забил — тоже был бы герой матча. Понимаешь, тут же футболист должен принимать решение. Я могу считать, что неправильно, а он считает, что правильное было решение. Так получилось. Всем обидно, и ему обидно, и команде обидно. Но, а что делать? Всех собак на Андрея повесить? Как получилось, так получилось.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:49
Егорычев уже с фишаком и без мес зп)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:18
Команда играет так как позволяет ей соперник.

А Уралу приходилось играть в автобус.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:14
Да ладно Иванову, просто вам повезло, бывает.
112910415
112910415
сегодня в 17:49
обидно, да
ziborock
ziborock
сегодня в 17:42
И я вот не пойму как можно было отдать ничейку такой слабой команде?!!!
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