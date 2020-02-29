Чалов: «Могли и выиграть, и проиграть»

Нападающий ЦСКА прокомментировал ничью с «Уралом».

Очень неоднозначная игра. Могли и выиграть, и проиграть. Нам нужно улучшать игру во всех компонентах. Забыть матч с «Уралом» и готовиться к следующему.

Проблема намного глубже, чем в комбинациях и завершающем шаге в конце. Многое не получалось. Создали достаточно моментов, подходов к воротам. Не хватало иногда последнего паса. Нужно уже расслабиться и забыть эту игру, готовиться к «Спартаку».

Есть такое, что на сборах играем с командами, которые играют атаку на атаку, а здесь встречаемся с оборонительными командами, но я считаю, что мы играли лучше и должны доводить до победы.