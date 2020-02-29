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Чалов: «Могли и выиграть, и проиграть»

сегодня, 17:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью с «Уралом».

Очень неоднозначная игра. Могли и выиграть, и проиграть. Нам нужно улучшать игру во всех компонентах. Забыть матч с «Уралом» и готовиться к следующему.

Проблема намного глубже, чем в комбинациях и завершающем шаге в конце. Многое не получалось. Создали достаточно моментов, подходов к воротам. Не хватало иногда последнего паса. Нужно уже расслабиться и забыть эту игру, готовиться к «Спартаку».

Есть такое, что на сборах играем с командами, которые играют атаку на атаку, а здесь встречаемся с оборонительными командами, но я считаю, что мы играли лучше и должны доводить до победы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:47
ну да, почти выиграли )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:37
С тобой Федя трудно выиграть. Как на пятой минуте не подстроился под мяч??? Подставляй ногу и все. А во втором тайме , когда пытался закрутить мяч из штрафной в дальний угол??? Покати на партнера и он один перед воротами, нет, надо было самому , а в итоге ни себе , ни людям.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:36
когда же тебя продадут наконец то!!! не покупают? пусть даром отдадут вместе с дзагой!!!!!!!!!!!
мангo
мангo
сегодня в 17:35
Деградировал Федя при драннике , надо бежать.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:34
Голы когда будешь забивать, Федя???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:14
Чтобы выиграть нужно бить по воротам а не пытаться с мячом заходить в эти ворота.
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