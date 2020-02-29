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Мостовой: «Шансы „Спартака“ на победу сегодня предпочтительнее»

сегодня, 15:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился 1-й тайм

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

Шансы «Спартака» на победу сегодня предпочтительнее. Даже несмотря на то, что «красно-белые» будут играть в гостях. «Спартак» мы видели и на предсезонном турнире, и товарищеский матч транслировался на телевидении, а игр «Динамо», наоборот, не показывали. Конечно, мы знаем о трансферах. Но «Динамо» всё равно остается загадкой.

Я надеюсь, что Соболев сегодня забьет. Он точно должен себя хорошо проявить. Преимущество Соболева в росте. Но защитники «Динамо» обычно с этим справляются.

Не согласен с тем, что в случае поражения «Спартаку» останется только бороться за сохранение прописки в РПЛ. Ситуация в таблице такая, что победа в двух-трех играх дает шанс на выход в еврокубки, а поражение в двух-трех играх грозит тем, что команда окажется в опасной зоне. Например, недавно «Тамбов» был в зоне вылета, а сейчас уже находится среди тех команд, которые относительно комфортно себя чувствуют.

Отметим, что ранее были опубликованы стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:29
Удачи динамикам!
Zak11
Zak11
сегодня в 16:22
Шансы равные. Посмотрим
морозз
морозз
сегодня в 16:22
Шансы перед игрой всегда 50 на 50 и это факт, а то что будет после игры прогнозировать сложно! Обе команды пока мне непонятны!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:17
Лишь бы Рыков со своей половины не бил.
Тогда может осилим супостата.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:03
пора шашлычками заняться))) а то до сих пор кайфуют от картонного кубка)))
alex spartakovih
alex spartakovih ответил ermak6848
сегодня в 15:57
очки нужны и фк ДИНАМО...
очки нужны обеим!если спартак проиграет,то шансы тедеско на замену возрастут!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:54
То что Динамо загадка, не делает шансы Спартака предпочтительнее.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:52
очки нужны и фк ДИНАМО...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:42
Букмекеры другого мнения...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:41
Надо побеждать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:40
Надо выигрывать.
vyishenka
vyishenka
сегодня в 15:37
Только победа!!!
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 15:35
Если так говорит Мостовой, то спартак проиграет.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 15:34
Удачи нам!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:33
Динамо сильнее, потому и победит.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 15:32
Шансы равны,50 на 50
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