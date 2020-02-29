Мостовой: «Шансы „Спартака“ на победу сегодня предпочтительнее»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

Шансы «Спартака» на победу сегодня предпочтительнее. Даже несмотря на то, что «красно-белые» будут играть в гостях. «Спартак» мы видели и на предсезонном турнире, и товарищеский матч транслировался на телевидении, а игр «Динамо», наоборот, не показывали. Конечно, мы знаем о трансферах. Но «Динамо» всё равно остается загадкой.

Я надеюсь, что Соболев сегодня забьет. Он точно должен себя хорошо проявить. Преимущество Соболева в росте. Но защитники «Динамо» обычно с этим справляются.