Парфёнов: «Можно было выигрывать со счётом 2:0»

Главный тренер «Урала» прокомментировал итоговый результат матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Можно было выигрывать со счётом 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были хорошие моменты. В концовке надо терпеть, играть до конца, не допускать ошибки. Фернандес — мастер, исполнил хорошо. Имеем, что имеем. Двигаемся от игры к игре. Игра была непростая, ребятам спасибо. Раньше мы здесь играли ярко и открыто, но счёт был не очень, а сейчас решили сыграть надёжно. Егорычев сильно переживает, что не реализовал момент. Вроде всё делал по уму, можно было и Погребняку катить. Мы его поддержим, это футбол, жизнь на этом не закончилась.