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Парфёнов: «Можно было выигрывать со счётом 2:0»

сегодня, 16:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал итоговый результат матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Можно было выигрывать со счётом 2:0, но и у ЦСКА при счете 0:0 были хорошие моменты. В концовке надо терпеть, играть до конца, не допускать ошибки. Фернандес — мастер, исполнил хорошо. Имеем, что имеем. Двигаемся от игры к игре. Игра была непростая, ребятам спасибо. Раньше мы здесь играли ярко и открыто, но счёт был не очень, а сейчас решили сыграть надёжно. Егорычев сильно переживает, что не реализовал момент. Вроде всё делал по уму, можно было и Погребняку катить. Мы его поддержим, это футбол, жизнь на этом не закончилась.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:59
Не повезло.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 16:53
если бы зенит подвернулся да можно было зенит только егоровско-вилковским ресурсом силен
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