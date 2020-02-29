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Овчинников: «Российский чемпионат специфичный, многие играют от обороны»

сегодня, 16:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уралом».

В первом тайме имели территориальное преимущество, создали не так много моментов, играли медленно, нужно было быстрее. Во втором пропустили ненужный гол, хорошо, что забили в конце. Ничья лучше, чем поражение.

Стерильное владение? У нас есть эта проблема. Российский чемпионат специфичный, многие играют от обороны. На сборах же в товарищеских играх команды играют в открытый футбол, мы не смогли сегодня перестроиться на российские реалии. Хотя если бы забили первыми, могли бы и выиграть. Шкурин по тому времени, что имел, сыграл активно. Ждём, что он будет играть более остро, забивать голы. Он нападающий, мы от него этого и ждём.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 17:01
дело не в том, что Урал играл от обороны
дело в том, что ЦСКА не играл вообще
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:47
"Российский чемпионат специфичный, многие играть или не хотят, или не умеют."
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