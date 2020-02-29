Овчинников: «Российский чемпионат специфичный, многие играют от обороны»

Тренер ЦСКА прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уралом».

В первом тайме имели территориальное преимущество, создали не так много моментов, играли медленно, нужно было быстрее. Во втором пропустили ненужный гол, хорошо, что забили в конце. Ничья лучше, чем поражение.

Стерильное владение? У нас есть эта проблема. Российский чемпионат специфичный, многие играют от обороны. На сборах же в товарищеских играх команды играют в открытый футбол, мы не смогли сегодня перестроиться на российские реалии. Хотя если бы забили первыми, могли бы и выиграть. Шкурин по тому времени, что имел, сыграл активно. Ждём, что он будет играть более остро, забивать голы. Он нападающий, мы от него этого и ждём.