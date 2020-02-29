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Финал Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

сегодня, 17:31

Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая.

Такое решение было принято после того, как несколько матчей 26-го тура Серии А были перенесены на 13 мая из-за распространения коронавируса. Таким образом, финальная встреча Кубка будет проведена на неделю позже, чем было запланировано изначально.

Напомним, что в первых полуфинальных играх «Наполи» обыграл «Интер», а «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом».

Коронавирус и футбол

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Гнилазубая мораття
Гнилазубая мораття
сегодня в 17:49
Кхехехе, а к тому счёту полиция арестует меня и мои счета в Швейцарии, Кипре и Панаме.

А я так хотел на стадионе посмотреть, как Наполи зебров размажет.....
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