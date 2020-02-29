Финал Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая.
Такое решение было принято после того, как несколько матчей 26-го тура Серии А были перенесены на 13 мая из-за распространения коронавируса. Таким образом, финальная встреча Кубка будет проведена на неделю позже, чем было запланировано изначально.
Напомним, что в первых полуфинальных играх «Наполи» обыграл «Интер», а «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом».
А я так хотел на стадионе посмотреть, как Наполи зебров размажет.....
А я так хотел на стадионе посмотреть, как Наполи зебров размажет.....