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Матчи 26-го тура Серии А перенесены на май из-за коронавируса

сегодня, 14:23

Сообщается, что все матчи 26-го тура Серии А, которые должны были пройти без зрителей, включая дерби Италии, перенесены на другую дату.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Италии были приняты меры по безопасности, поэтому часть матчей итальянского чемпионата должна была пройти за закрытыми дверями.

Сегодня было принято решение перенести эти встречи. Матчи 26-го тура Серии А пройдут 13 мая. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:47
Первый звоночек...
h8you
h8you
сегодня в 15:35
Хотя что-то мне кажется,что через месяц-два еще больше проблем с этим вирусом будет
h8you
h8you
сегодня в 15:34
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответил Belgie2009
    сегодня в 15:25
    1720 Чума 1820 Холера 1920 Испанка 2020 Коронавирус
    1816-1930 Холера
    1918-1919 Испанка
    feris1
    feris1
    сегодня в 15:25
    Это просто жесть какая то(
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:25
    К тому времени уже Лацио чемпионом станет)
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 15:16
    Прям чума какая то!
    Гнилазубая мораття
    Гнилазубая мораття ответил Шатаут
    сегодня в 15:13
    Хорошо ты, внучек, про мою Лукаку расписал. Совсем от рук отбилась. Надо ей баньку растопить.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:06
    Кошмарное дело.
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 15:03
    Афигеть что творится.
    Sunny.
    Sunny.
    сегодня в 14:54
    скоро чемп отменят
    Шатаут
    Шатаут
    сегодня в 14:54
    Просто у дрыг-ноги нашли коронавирус и перенесли все матчи тура.... Он привык нырять со зрителями... А тут пустые трибуны... Перенесли.... Заодно он еще потренеруется в бассейне.... Повысит квалификацию.... Без этого ЗМ не получить...
    particular
    particular
    сегодня в 14:43
    Вот так, тихой сапОй подкрались карантин, изоляторы и лагеря...
    Бинго Младший
    Бинго Младший
    сегодня в 14:38
    неважно когда брать чемпионства полосатые будут в пролете!
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 14:33
    Жесть.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 14:31
    Это только начало.
    Гнилазубая мораття
    Гнилазубая мораття
    сегодня в 14:31
    Кхе-кхе...
    Что в мае, что в марте не будет у нас шансов против Ювентуса, даже если весь состав ихний коронавирусом заразится. Печаль тоска(( Верните мне моё кальчополе.
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 14:31
    1720 Чума
    1820 Холера
    1920 Испанка
    2020 Коронавирус
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:29
    Задрали уже. Неужели китайцев там много?
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 14:26
    В этом году не будет Евро
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 14:26
    Как я и писал..
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