Матчи 26-го тура Серии А перенесены на май из-за коронавируса

Сообщается, что все матчи 26-го тура Серии А, которые должны были пройти без зрителей, включая дерби Италии, перенесены на другую дату.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Италии были приняты меры по безопасности, поэтому часть матчей итальянского чемпионата должна была пройти за закрытыми дверями.
Сегодня было принято решение перенести эти встречи. Матчи 26-го тура Серии А пройдут 13 мая.
1918-1919 Испанка
1918-1919 Испанка
Что в мае, что в марте не будет у нас шансов против Ювентуса, даже если весь состав ихний коронавирусом заразится. Печаль тоска(( Верните мне моё кальчополе.
Что в мае, что в марте не будет у нас шансов против Ювентуса, даже если весь состав ихний коронавирусом заразится. Печаль тоска(( Верните мне моё кальчополе.
1820 Холера
1920 Испанка
2020 Коронавирус
1820 Холера
1920 Испанка
2020 Коронавирус