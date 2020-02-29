Матчи 26-го тура Серии А перенесены на май из-за коронавируса

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сегодня, 14:23

Сообщается, что все матчи 26-го тура Серии А, которые должны были пройти без зрителей, включая дерби Италии, перенесены на другую дату.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Италии были приняты меры по безопасности, поэтому часть матчей итальянского чемпионата должна была пройти за закрытыми дверями.

Сегодня было принято решение перенести эти встречи. Матчи 26-го тура Серии А пройдут 13 мая.

Коронавирус и футбол