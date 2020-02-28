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В Швейцарии перенесли 24-й тур чемпионата из-за коронавируса

сегодня, 17:09

В Швейцарии приняли решение перенести на более поздний срок матчи 24-го тура национального первенства из-за коронавируса. Игры должны были состоятся в этот уик-энд.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса.

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Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 18:06
Что у американцев на уме, то у британцев на языке.
Британцы полностью выдали американцев и прямо указывают на заказчика распыления вируса в Мире - американские секретные био лаборатории Пентагона.

Вот что пишут британцы: - "Фондовые рынки продолжает трясти на фоне новостей о распространении китайского коронавируса."
Британцы, биовирус Пентагона, называют китайским и эту ДЕЗУ они навязывают всем в Мире.
Но мы то знаем, что этот вирус выращен и видоизменён в секретных био лабораториях Пентагона.
И это гонцы Пентагона распылили пентагоновский, а не китайский вирус на китайском рынке, чтобы как можно больше навредить Китаю и России, а на другие страны им наплевать.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что - "американская экономика не очень сильно пострадает от коронавируса".
Из этого следует понимать, что все расчёты зловещего Пентагона и строились на том, чтобы как можно больше навредить Китаю и России, чтобы не пострадала американская экономика.
Поэтому вирус, гонцы Пентагона, распыляли у границ Китая и России, и очень далеко он американских границ.

Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.

О чём это говорит?
О том, что распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана и Италии, как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 17:10
Ссыкуны
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