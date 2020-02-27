Де Брюйне забил 50-й гол за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Этот гол стал для бельгийца 50-м в составе «горожан» во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком прошедшего поединка.
|Реал1 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Этот гол стал для бельгийца 50-м в составе «горожан» во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком прошедшего поединка.