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Де Брюйне забил 50-й гол за «Манчестер Сити»

сегодня, 08:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Этот гол стал для бельгийца 50-м в составе «горожан» во всех турнирах. Футболист был признан лучшим игроком прошедшего поединка.

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Igo0rek
Igo0rek ответил cska vperiod
сегодня в 10:01
Обойдутся
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:21
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 09:03
    Реалу надо присмотреться к парню.
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    сегодня в 09:00
    Leha-ha50 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 18. Поздравляем! Лига Европы 2019/2020
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:56
    Зато передач в разы больше.
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