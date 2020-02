«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счётом 0:3.

Это самое крупное домашнее поражение лондонцев в еврокубках за всю историю клуба.

3 - Chelsea's 3-0 loss to Bayern Munich is their heaviest ever margin of defeat in a home game in European competition.