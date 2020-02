Мертенс и Гамшик – лучшие бомбардиры в истории «Наполи»

Нападающий «Наполи» отличился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

Это был его 121-й гол в составе неаполитанской команды. Таким образом, бельгиец сравнялся с по числу голов за «Наполи» и теперь делит с ним первое место в списке бомбардиров клуба.

