Мюллер стал первым игроком «Баварии», кто отдал 15+ ассистов в Бундеслиге

«Бавария» в матче 24-го тура Бундеслиги играет с «Хоффенхаймом».

Форвард мюнхенцев отдал две голевых передачи. Таким образом, на его счету стало 16 ассистов в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. Он стал единственным игроком за всю историю «Баварии», кто сделал не менее 15 голевых передач в Бундеслиге. Отметим, что эта статистика подсчитывается с 2005 года.

