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Фонсека: «Нужно побеждать команды ниже топ-4, иначе ты не уровень ЛЧ»

01 марта 2020, 11:55
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри3 : 4Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Кальяри» в рамках 26-го тура Серии А.

Матч обещает быть очень тяжелым. Пускай «Кальяри» и не может добиться победы на протяжении очень долгого времени, это не должно нисколько нас расслаблять. «Рома» также потеряла слишком много очков. Да, борьба за Лигу чемпионов продолжается и подобные матчи обязательно нужно выигрывать. 

Команду уровня Лиги чемпионов характеризует именно высокий результат. Ты должен «вариться в соку» первой четверки, и обыгрывать команды ниже в таблице. Иначе ты не соответствуешь уровню ЛЧ.

Также недавно стал известен соперник «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы. 

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mihaluch
mihaluch
01 марта в 12:17
Побеждать, а иногда не получается.
unoejk
unoejk ответил астап бендер
01 марта в 12:02
Подал Роналдо за 18 млн,а купить Бензема за 16 млн,не могу, т к команда стоила 107 млн.Где моя прибыль с продаж? Всё так и будет или будете исправлять?
Добрый день. Менять не планируем.
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