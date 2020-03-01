Фонсека: «Нужно побеждать команды ниже топ-4, иначе ты не уровень ЛЧ»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Кальяри» в рамках 26-го тура Серии А.
Матч обещает быть очень тяжелым. Пускай «Кальяри» и не может добиться победы на протяжении очень долгого времени, это не должно нисколько нас расслаблять. «Рома» также потеряла слишком много очков. Да, борьба за Лигу чемпионов продолжается и подобные матчи обязательно нужно выигрывать.
Команду уровня Лиги чемпионов характеризует именно высокий результат. Ты должен «вариться в соку» первой четверки, и обыгрывать команды ниже в таблице. Иначе ты не соответствуешь уровню ЛЧ.
Также недавно стал известен соперник «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы.