ГлавнаяНовости

Хименес: «Недавно „Вулвс“ играли в Чемпионшипе, а теперь борются за ЛЧ»

01 марта 2020, 10:43

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес высоко отозвался о результатах команды накануне матча 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Я горжусь командой и тем, что мы делаем, Лига чемпионов достижима. Это очень большой шаг для клуба, потому что 18 месяцев назад мы играли в Чемпионшипе, а теперь мы боремся за попадание в Лигу чемпионов.

Мы можем гордиться собой, так как боремся за достижение высоких целей. Нас может ожидать неудача, но мы понимаем, что можем этого добиться. Это наша большая мечта. Думаю, мы заслуживаем этого, потому что мы тяжело работаем и играем очень хорошо.

Ранее ожиданиями от предстоящего матча поделился наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»
Сегодня, 04:50 Комментарии0
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
01 марта в 11:35
Нууу, после таких слов, теперь просто необходимо выиграть у Тоттенхэма!
Конфедерат
Конфедерат
01 марта в 11:06
Ничего, в трансферное окно волков растащат, будут за выживание бороться
Gallardo27
Gallardo27
01 марта в 11:02
Вот и посмотрим в этом матче, чего вы стоете
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 10:56
Тренер наверное хороший.
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 10:55
странные слова
Остапчук 67
Остапчук 67
01 марта в 10:55
Бывает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100