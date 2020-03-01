Хименес: «Недавно „Вулвс“ играли в Чемпионшипе, а теперь борются за ЛЧ»

Нападающий «Вулверхэмптона» высоко отозвался о результатах команды накануне матча 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Я горжусь командой и тем, что мы делаем, Лига чемпионов достижима. Это очень большой шаг для клуба, потому что 18 месяцев назад мы играли в Чемпионшипе, а теперь мы боремся за попадание в Лигу чемпионов.

Мы можем гордиться собой, так как боремся за достижение высоких целей. Нас может ожидать неудача, но мы понимаем, что можем этого добиться. Это наша большая мечта. Думаю, мы заслуживаем этого, потому что мы тяжело работаем и играем очень хорошо.