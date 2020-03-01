Литманен: «В Финляндии испытывают к России большое уважение»

Бывший футболист сборной Финляндии прокомментировал предстоящее Евро-2020, где финны оказались в одной группе с командой России.

Даст ли преимущество, что Россия сыграет в Петербурге с Финляндией? Да, но Санкт-Петербург, где пройдет матч, достаточно близко к Финляндии. Россия проведет большинство матчей группового этапа на своем стадионе. По сути, этот турнир станет уже вторым домашним для вашей сборной. Это серьезное преимущество.

В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная сборная, которой окажут серьезную поддержку свои трибуны. Россия организованная команда, которая доказала это на чемпионате мира 2018 года. У нее есть опыт участия в больших турнирах.