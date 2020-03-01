ГлавнаяНовости

Литманен: «В Финляндии испытывают к России большое уважение»

01 марта 2020, 10:23

Бывший футболист сборной Финляндии Яри Литманен прокомментировал предстоящее Евро-2020, где финны оказались в одной группе с командой России.

Даст ли преимущество, что Россия сыграет в Петербурге с Финляндией? Да, но Санкт-Петербург, где пройдет матч, достаточно близко к Финляндии. Россия проведет большинство матчей группового этапа на своем стадионе. По сути, этот турнир станет уже вторым домашним для вашей сборной. Это серьезное преимущество.

В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная сборная, которой окажут серьезную поддержку свои трибуны. Россия организованная команда, которая доказала это на чемпионате мира 2018 года. У нее есть опыт участия в больших турнирах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»
Сегодня, 04:50 Комментарии0
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 11:58
Бросил "леща"...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100